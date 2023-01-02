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«بنام معاها على سرير أمها من 3 شهور».. قاتل سيدة بورسعيد بمساعدة ابنتها يفجر مفاجآت صادمة

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المتهم والضحية وابنتها المتهمة
Native
Teads
الإثنين، 02-01-2023 02:03 م

 

نظرت محكمة جنايات الأحداث بمحافظة بورسعيد، أمس الأحد، أولى جلسات محاكمة قاتل أم عشيقته بـ محافظة بورسعيد، وذلك في سرية تامة، في جلسة حضرها فقط القضاة والمتهم، ومحامي الدفاع عن المتهم.

واستمعت محكمة جنايات الأحداث ببورسعيد إلى أقوال المتهم، والذي أكد خلالها أن التخطيط لجريمة قتل السيدة داليا سمير الحوشي، والتي تبلغ من العمر 42 عامًا، جاء بعدما اكتشفت علاقته الآثمة بابنتها وشاهدتهما على فراشها قبل الحادث بـ 24 ساعة.

 

وقال حسين م ف، والذي لم يكمل الـ 15 من عمره، والذي يحاكم أمام محكمة الأحداث، أنه يمارس الفاحشة مع نورهان خليل، ابنة المجني عليها قبل الحادث بـ 3 أشهر، داخل المنزل وعلى فراش الأم.

 

واعترف المتهم أمام قاضي الجنايات، أن ابنة المجني عليها اتفقت معه على قتل أمها خوفًا من فضيحة ممارسة الفاحشة، وأعدت لذلك ماء مغلي تم سكبه عليها، وسكين لذبحها، وعندما فشلت السكين في الذبح جاءت له بكأس زجاجي وذبحها به.

 

وكانت محكمة جنايات الأحداث بمحافظة بورسعيد، قد قررت اليوم تأجيل أولى جلسات محاكمة الطفل - الحدث - المتهم بقتل سيدة بالتعاون مع ابنتها داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، إلى جلسة يوم الأحد المقبل الموافق 8 يناير.

 

وكان المستشار النائب العام قد أمر بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفل متهم لم يتجاوز سنه 15 عامًا إلى محكمة الطفل المختصة، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار.

 

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