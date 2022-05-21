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شاهدتهم فقتلوها.. رجل يجمع بين زوجته وصديقاتها في الرذيلة بوقت واحد

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Teads
السبت، 21-05-2022 12:32 م

تمكن ضباط  مباحث مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية من كشف غموض العثور على طفلة ملقاه بجوار أحد المصارف الزراعية .
تبين ان وراء الواقعة عصابة لسرقة السيارات بالإكراه تتزعمها أم الطفلة وقيامها بالتخلص من نجلتها بمعاونة صديقتها وزوجها وعشيقته بعدما شاهدتهم خلال حفلات جماعية للممارسة الرذيلة  وقيامها بتقليد بعض الحركات التي كانت تشاهدها وخشيتهم افتضاح امرهم فقرروا التخلص منها.
‎تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أجا، بالعثور على جثة طفلة ملقاة بجوار أحد المصارف بقرية تلبنت التابعة لدائرة المركز.
‎ انتقل ضباط وحدة مباحث مركز أجا لمكان البلاغ، وبالفحص الظاهري تبين أن الطفلة تبلغ حوالي 4 أعوام، وترتدي ملابسها كاملة، وبها بعض الإصابات.
تم تشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بجنوب الدقهلية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا وتبين ان المتهمين وراء مصرع الطفلة 4 أشخاص من بينهم "والدة الطفلة" ، وصديقتها وزوجها وعشيقته، فى مدينة الجيزة.
ودلت التحريات أن المتهمين هم: الأم وتدعي "شيماء.ع” و صديقتها " هدي.ا “و زوجها ” محمد.ف"،  و"كريمة.س" كونوا تشكيل عصابي تخصص في سرقه السيارات عن طريق تطبيقات الانترنت "اوبر ومثلها "، ويقومون بسحب قائدها وسرقه سيارته ، وارتكابهم وقائع بسرقه سيارتان ماركة"النترا وتويوتا"التي قاموا بارتكاب واقعه قتل الطفله بها.
بتقنين الإجراءات جري ضبط المتهمين جميعًا خلال تواجدهم بمحافظة الجيزة، وبمواجهة المتهمة الاولي" الأم" ، أقرت بإرتباطها وصديقتها بعلاقة رذيله بالمتهم "محمد" بعلم زوجته المتهمة الثانية" ورغبتها وكانوا يقومون بعلاقات جماعيه، و شاهدتهم الطفلة وقامت بتقليد حركاتهم وحرر محضر بالواقعة.
 

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