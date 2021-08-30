الأربعاء 01 سبتمبر 2021
توقيت مصر 09:14 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"تبرعك حياة لغيرك".. شعار حملة التضامن للتوعية بالتبرع بالدم

سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل محمد الشناوي لهذا النادي

«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث

في عيد ميلاده الـ36.. صورة نادرة من طفولة الأمير محمد بن سلمان تتصدر الترند

شقيقة حلا شيحة تنشر صورتها بالمايوه على البحر رغم اعتزالها

ميدو: الأهلي قادم .. وعلى الجميع الحذر من هذا الثنائي

كارتيرون يُطيح بـ جنش من الزمالك.. والأخير يرد على ما حدث معه

دنيا بطمة تفاجئ الجمهور بتغير شكلها تمامًا

آش العتيبي تستفز السعوديين وتستعرض مؤخرتها بوصلة رقص خليجية جريئة

ADS
 

بلاغ للنائب العام.. محمد رمضان يزور دولة عربية ويرتدي زيها العسكري لهذا السبب

5841338_1630252421
ا
Native
الإثنين، 30-08-2021 01:33 م

تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان، بعد حضور رمضان منذ أيام إلى لبنان، وتكريمه في مهرجان AFDAL، وجاء في البلاغ :"ما زال جنون الشهرة والبحث عن التريند من الفنان محمد رمضان يثير العديد من المشاكل التي قد تصل إلى حد الجرائم في أغلب الأحيان فقد ادعى رمضان، على خلاف الحقيقة، أن وزير الثقافة اللبناني ونقيب الممثلين بلبنان منحاه شهادة دكتوراه فخرية برعاية دولة ألمانيا، وهذا الأمر الذي نفت صحته الأطراف كافة وتعجبت من تصرف رمضان".
وأضاف محفوظ :"كما ارتدى رمضان زيا عسكريا لبنانيا وأجرى مراسيم رسمية من دون أن يكون له الحق بذلك، وبلا إذن رئيس الجمهورية، إضافة إلى تعمد رمضان خسارة مصر أحد أهم أسلحتها الدولية وهي القوة الناعمة جراء هذا التصرف المرفوض أخلاقيًا، إن لم يكن قد يخلق أزمة دبلوماسية لمصر".
من جانبه رد موقع "الفن" اللبناني على بلاغ المحامي ضد محمد رمضان، مدافعًا عن موقف الأخير، وقال إن محمد رمضان لم يرتدِ زياً عسكرياً لبنانياً، بل ارتدى ملابس رجال الإطفاء اللبنانيين، والدفاع المدني ليس قوة عسكرية، بل هو هيئة مدنية تعنى باسعاف المصابين والمرضى واطفاء الحرائق، أما الجيش اللبناني فبدلته مختلفة عن بدلة فوج الإطفاء.
وتابع الموقع: ومحمد رمضان أثبت إنسانيته مجدداً، تجاه ضحايا الدفاع المدني الذين سقطوا خلال تنفيذ مهمتهم لانقاذ ضحايا انفجار مرفأ بيروت، فلذلك زار مركز فوج إطفاء بيروت، ووضع إكليلاً من الورد على النصب التذكاري لضحايا فوج الإطفاء، كما تفقّد المبنى الخاص بفوج الإطفاء، وأرجاء المكان، بخطوة لافتة ومميزة، وارتدى بدلة فوج الإطفاء، ورافقه ابنه في هذه الزيارة.


 

إقرأ ايضا

وزيرة التضامن

"تبرعك حياة لغيرك".. شعار حملة التضامن للتوعية بالتبرع بالدم

blobid1629589968161

سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

31-08-21-265143134

«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث

أخبار متعلقة

133-184929-mohamed-ramadan-guilds-honorary-doctorate-lebanon_700x400

محمد رمضان يوجه رسالة جديدة (فيديو)

345468_0

شاهد.. رد صادم من محمد رمضان على سحب الدكتوراة الفخرية منه

_115671381_d5523999-a989-4e39-a87d-5d9bf5356838

«لم نكن نعلم ما فعله».. بيان بسحب الدكتوراة الفخرية من محمد رمضان ورد فعله

أول-10-صور-من-حفل-محمد-رمضان-فى-الساحل-الشمالى

محمد رمضان يُحيي حفلًا غنائيًا رفقة ممثل أفلام مخلة إيطالي يثير الغضب

20210411213116614

تعليق محمد رمضان على انتصار القضاء له على عمرو أديب

176-114556-amr-adib-muhammad-ramadan_700x400

المحكمة تصدر حكمًا على عمرو أديب لصالح محمد رمضان