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تعليق محمد رمضان على انتصار القضاء له على عمرو أديب

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الأربعاء، 04-08-2021 09:34 ص

عبّر الفنان محمد رمضان، عن سعادته بالحكم الصادر لصالحه ضد الإعلامي عمرو أديب، في القضية التي كان يواجه فيها الأخير اتهامًا بالسب والقذف.
ونشر ”رمضان“ فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، يتضمن منطوق الحكم الصادر له، مركبًا ”كتابة“ على مقطع قصير لـ“أديب“ وهو يتحدث خلال إحدى حلقات برنامجه ”الحكاية“ المذاع على فضائية ”إم بي سي“، مع مقطع آخر من أغنية ”ثابت“.
وعلّق محمد رمضان على الفيديو، قائلًا:“ الحمد لله، ثم شكرًا للقضاء المصري العادل النزيه“، ليجد تفاعلًا كبيرًا من الجمهور معه، وهناك من بارك له على الحكم، والبعض انتقده وطالبه بالتوقف عن الاستفزاز.
وكانت المحكمة قضت، الأحد الماضي، بتغريم الإعلامي عمرو أديب مبلغًا ماليًا قدره 10 آلاف جنيه ، وذلك في دعوى السب والقذف المقامة ضده من الفنان محمد رمضان.

 

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