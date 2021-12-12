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بلاغ للنائب العام لحظر النشر في طلاق شيرين

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الأحد، 12-12-2021 01:52 م

تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ للمستشار حماة الصاوي النائب العام، يطلب فيه إصدار أمرا بمنع نشر أي أخبار عن طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.
 وذلك على سند من القول أنه على مدى 48 ساعة سابقة انتشرت العديد من الأخبار حول الموضوع الذي يعتبره الكثيرون حدثا تاريخيا مرموقا عن طلاق من تدعى شيرين عبد الوهاب من المدعو حسام حبيب، حسب البلاغ.
وأضاف «صبري»، في بلاغه، أن هذا الخبر بدأ يحتل حيزا كبيرا إلى أن دخل في مهاترات تضمنت العديد من الفضائح والقاذورات والاتهامات، وأخيرا امتدت هذه القاذورات إلى غرف نومهما سويا ونشر فضائح تسيء للمجتمع وتسيء للرأي العام المصري، وتسيء للدولة المصرية بصفة عامة، وتهين كل الأسر في مصر بصفة عامة وامتدت إلى الوسط الفني بصفة خاصة، رغم أن هذا الوسط لا يحتمل فضائح أكثر مما هو فيه.
وتابع أن كل ما ينشر على لسان شيرين عبد الوهاب يسيء لكرامة المرأة المصرية ويحط من شأنها، مختتما بلاغه يلتمس فيه من النائب العام إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد به وإصدار الأمر بوقف نشر أي أخبار عن طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وذلك احتراما للمرأة المصرية وللرأي العام والأخلاق والثوابت الأسرية المصرية.
وفاجأت شيرين عبد الوهاب جمهورها مؤخرًا بـ«لوك» جديد تخلت فيه عن شعرها تماما تزامنا مع خبر طلاقها الذي انتشر في الساعات الماضية والذي ربطه رواد السوشيال ميديا بطلاقها من الفنان حسام حبيب ظانين أنه من قام بضربها وحلق شعرها.
ونفت شيرين ذلك عبر صفحتها على موقع التدوينات الصغيرة« تويتر» قائلة:«ليه ميكونش لوك جديد؟ ليه ميكونش تغيير؟ ليه مكونش أنا إللي عملت كدا حتى لو عندي اكتئاب؟ ليه فرضتوا السييء والأسوأ وظلمتوا شخص بريء وظلمتوني»، بذلك اللوك الجديد تحاول شيرين التخلص من اكتئابها وحزنها بعد الانفصال.
 

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