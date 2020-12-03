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"بكري" للمصريين: انتظروا قرارات صارمة قريبًا

الإعلامي مصطفى بكري
بكري
 
الخميس، 03-12-2020 07:54 م أحمد سالم
قال الإعلامي مصطفى بكري إنه أمس حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت 400 حالة، بعد أن كان هناك هدوء في حالات الإصابة خلال الفترات الماضية.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن الحكومة قد تتخذ إجراءات أكثر صرامة حال إستمرار إرتفاع عدد حالات الإصابة خلال الفترة القادمة.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يؤكد على إرتداء الكمامات وضرورة التباعد الاجتماعي مع الالتزام بالإجراءات الإحترازية التي حددتها الدولة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الأربعاء، عن خروج  133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102949 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 421 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة  28 حالة جديدة.
 

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