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بعد مغازلة طليقته لـ عمر كمال.. أحمد الفيشاوي يرد بصورة جريئة مع فتاة بالمايوه

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الفيشاوي
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Teads
الأحد، 25-09-2022 12:07 م


أثار الفنان أحمد الفيشاوي، الجدل بعد نشره صور فتاة ترتدي "بكيني" في البحر، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق أحمد الفيشاوي على الصور قائلا: "ذهبت للسباحة اليوم ووجدت حورية البحر الصغيرة".

ولم يفصح الفيشاوي عن هوية الفتاة التي ظهرت في الصور، فيما تساءل متابعوه عن هويتها وصلته بها.
ويعرض للفيشاوي حاليا فيلم "أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبي ومصطفى خاطر وأروى جودة ومعتصم النهار وعباس أبوالحسن، وهو قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري.
كما يعرض له فيلم "الدعوة عامة"، بطولة محمد عبدالرحمن وأسماء أبواليزيد وسوسن بدر، وهو تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب وإخراج وائل فرج.

وفي وقت سابق، تبادلت سيدة الأعمال ندى الكامل، طليقة أحمد الفيشاوي، ومؤدي المهرجانات عمر كمال، عبارات المدح والثناء على موقع "إنستجرام".

ونشرت ندى الكامل صورة عبر خاصية "ستوري" بـ"إنستجرام"، تضمنت تصريحًا للإعلامي شريف مدكور، التي كشف خلالها أن عمر كمال أحيا حفلًا غنائيًا بالمجان لصالح إحدى المبادرات الخيرية.

وعلقت ندى على هذه التصريحات بتوجيه رسالة إلى كمال، مفادها: "أحب قلبك يا عمر كما أحب ما تفعله للمجتمع.. أتمنى أن أرى هذا من جانب الجميع، أنت رائع ومحب للإنسانية وأحبك".

في المقابل، رد كمال على ندى بتوجيه رسالة إليه عبر "ستوري إنستجرام"، قال خلالها: "مفيش أطيب ولا أحلى من قلب نونا".



 

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