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بعد أن هددت بفضحه.. ندى الكامل ترفض اعتذار مظهر شاهين: مركز في جسمي

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مظهر شاهين وندى الكامل
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Teads
الإثنين، 12-09-2022 11:01 ص

رفضت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، اعتذار الداعية مظهر شاهين، وذلك على خلفية الشجار الذي اندلع بينهما بسبب تصريحات الفنان محمد عطية عن المساكنة وتعدد الأديان، مشيرة إلى أنه خرج عن آداب الحديث وعاب في شخصها.

 وكان الداعية مظهر شاهين قد كشف تفاصيل الأزمة في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، مشيرا إلى أنه كان يوضح الرأي الشرعي حول قضية المساكنة لكن ندى الكامل هي من تدخلت، مقدما الاعتذار لها في محاولة لإنهاء هذا الشجار.

وردت ندى الكامل على تصريحاته الأخيرة في مداخلة هاتفية ببرنامج ”الحكاية“ الذي يقدمه عمرو أديب عبر قناة mbc مصر، مشيرة إلى أن اعتذار مظهر شاهين غير مقبول، وأنه ترك القضية التي دار حولها النقاش وهاجمها بشكل شخصي.

وأضافت ندى الكامل: ”هذا الشخص ترك القضية وعاب في تفاصيل جسدي، انت ملكش حق أصلا تبص على جسمي وتقول دي بتحقن بوتوكس أو فيلر ولا نافخة، انت مركز فيا ولا مركز في جسمي، الحاجات دي اللي يعملها أطباء التجميل وليس شيخ يتحدث باسم الدين“.

وأوضحت ندى الكامل أنها ضد قضية المساكنة، وتشجع الجميع على الزواج، مشيرة إلى أنها لم تتطرق من قريب أو من بعيد إليها، لكنها تحدثت عن قضية الأديان، لكن مظهر شاهين استغل الفرصة وهاجمها بشدة، على حد قولها.

وتابعت: ”أنا سمعته وهو بيقول معاك في مداخلة أنه يدافع عن الدين والأخلاق، ليه تخلينا نتدنى بحوارنا إلى هذه الدرجة، الموضوع بالنسبة لي قضية إنسانية بحتة“.

وأشارت إلى أنه بسبب تصريحاته اتهمها العديد من الأشخاص بالإلحاد، مؤكدة أنها لن تقبل اعتذاره.

وكان الداعية مظهر شاهين قد هاجم مواطنته ندى الكامل في تدوينة مطولة عبر حسابه الشخصي على فيسبوك بسبب انتقادها لحديثه عن الأديان، ووصفها بأنها تضع البوتوكس والفيلر، وتنفخ أشياء بجسدها.

ومن جهتها ردت ندى الكامل على تصريحات مظهر شاهين بمنشورات قاسية اتهمته خلالها بأنه يتطلع إلى جسدها، وقالت له: اقلع الجلابية وتعالى نشوف من أرجل من التاني".
شاهد الفيديو من هنا :
 

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