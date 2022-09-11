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«عايزة جنس بدون زواج».. مظهر شاهين يكشف سبب خناقته مع ندى الكامل

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ندى الكامل ومظهر شاهين
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الأحد، 11-09-2022 10:27 ص


كشف الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم، أسباب التراشق بالألفاظ مع طليقة الفنان أحمد الفيشاوي ندى الكامل، قائلا: "فى البداية ظهر الفنان محمد عطية وتحدث عن نظام المساكنة (ممارسة الجنس دون زواج)، وأنه نظام الأنسب وأنا كتبت بيانا وضحت رأى الشرع فى هذا الموضوع أن المساكنة ليس نظامًا إسلاميًا، وأن هذا النظام دعوة للفسق ونشر الفجور فى المجتمع".

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، مساء السبت: يبدو أن تصريحاتي استفزت إحدى السيدات وهى ندى الكامل، التى نزلت صورتى ورد على كلامى قائلة: "الأرض عليها 8 مليارات إنسان، تلتهم عايشين فى فيضانات وجفاف وحرب، اسكت والنبى عشان الأرض مش ناقصاك، يا ريت تمارس إنسانيتك شوية وتحترم ريحة الدم والحرب والخراب".

وأوضح إمام مسجد عمر مكرم، أنه خرج ليرد على تصريحات الفنانة حتى لا يفتن بعض الشباب بتلك الدعوات، ولكن الأزمة أن الأخت الكريمة دخلت فى حالة من الشتائم والسباب.

وتابع إمام مسجد عمر مكرم: أنا رديت لأن ندى الكامل تقول "إن الحرب والدمار بسبب الأديان" وتقول "عيش إنسانتك شوية بمعنى أقبل بنظام المساكنة".
التفاصيل كاملة

كانت تصاعدت حدة الخلاف والمشاداة بين الداعية الشيخ مظهر شاهين خطيب وإمام مسجد عمر مكرم، وندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، على خلفية انتقاد أراء بعضهما حول تصريحات الفنان محمد عطية حول "المساكنة" قبل الزواج.
وكتبت ندى الكامل عبر حسابها على انستجرام: أنت هتجود عليا بـ إيه؟ دا أنت فقير النفس والأخلاق لا يا خويا جود على حد تاني؛ لأني مش بشوفك إنت واللي زيك.. أقلع جلبيتك وعمتك وتعالى أقف قدامي كدا راجل لـ راجل ورد عليا رد الشرفاء.

وتابعت: أنت عار على أي جهة.. ومتخلنيش أفضحك لأن أنا ولا يهمني حد ولا لبس ولو جبت سيرتي تاني هفضحك وهخلي اللي ما يشتري يتفرج عليك ومش هتخلص مني.. إنساني بقى وشوفلك سبوبة غيري.

وكانت الخلافات بدأت بينهما بعدما اعترضت ندى الكامل على تصريحات مظهر شاهين بشأن وجود 3 ديانات سماوية فقط، ونصحته بـ ممارسة إنسانيته لأن الحروب التي يمر بها العالم أهم من فكرة الديانات، مضيفة: "الأرض مش ناقصاك".

ورد عليها مظهر شاهين وانتقد مظهرها، قائلا: إزاي الأرض مش ناقصاني وأنا وزني خفيف ومش نافخ وكيف يحترم الناس رائحة الدم ورائحة البوتكس والفيلر مغطية عليهم؟ .

وردت ندى الكامل قائلة: بتفنن في وصفي ومركز فيا أوي.. ومتتكلمش عن النفخ لأن اللي زيك نافخنا ومزهقنا في عشيتنا.. كفاية لت وعجن.
 

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