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بعد غياب 9 سنوات.. فنانة شهيرة تظهر وتكشف ما حدث لها: المخرج كان عايزني ورفضت

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بعد غياب 9 سنوات.. فنانة شهيرة تظهر وتكشف ما حدث لها: المخرج كان عايزني ورفضت

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الإثنين، 24-01-2022 10:38 ص

كشفت الفنانة بثينة رشوان عن سبب غيابها 9 سنوات عن الوسط الفني، بشكل مفاجئ.
وأوضحت بثينة، خلال لقائها أمس في برنامج «كلام الناس» المذاع على قناة «إم بي سي»، أنها اتجهت إلى الأعمال الخاصة والتجارة.
وأكدت أنها اشتاقت جداً إلى الناس، مشيرةً إلى أنها قصَّرت في حق نفسها خلال غيابها.
وقالت: «آخر حاجة عملتها مسلسل (9 جامعة الدول) ومسلسل (آدم وجميلة)، وعملت مسرح بعدها، وبعد المسرح لقيت نفسي ببعد بلا مبررات، فقعدت 9 سنين».
وأضافت: «عملت 3 محلات خاصة بالشنط والإكسسوارات والأحذية، ولقيت نفسي في المجال ده لأني مبعرفش أقعد ومعملش حاجة».
وذكرت أنها كانت مرشحة لمسلسل «المال والبنون» ولكن تم استبعادها، لافتةً إلى أنها كانت ستؤدي دور «ثريا» الذي قامت به الفنانة حنان ترك.
وفسَّرت سبب استبعادها بأن المخرج مجدي أبو عميرة كان يريد الارتباط بها، وهو ما رفضته، مؤكدةً أنها في تلك الفترة كانت تريد أن تعمل في التمثيل فقط.
يُذكر أن آخر أعمال الفنانة بثينة رشوان كان مسرحية «زقاق المدق» المأخوذة من رواية نجيب محفوظ، وكانت المسرحية بالاشتراك مع ضياء عبد الخالق، ومحسن محيي الدين، ودنيا عبد العزيز، وآخرين، والعمل من إخراج عادل عبده.

 

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