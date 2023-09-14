شاهد.. الخريطة المتسببة في أزمة بين مصر والكويت

الخميس، 14-09-2023
02:15 م
أجرى وزير الخارجية الكويت
ي، سالم الصباح، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الخارجية المصر
ي سامح شكري، وذلك للوقوف على حيثيات أزمة الخريطة
الغير رسمية المتضمنة الحدود غير الرسمية للكويت.
وقال شكري، إن ما تم من قبل المحاضر كان خطأً غير مقصود وأنه قد وجه نحو إجراء تحقيق شامل حول هذه الواقعة ومحاسبة مرتكب هذا الخطأ، كما أكد على متانة العلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة التي تربط قيادتي وحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين وأن مثل هذه الأحداث غير المقصودة لا يمكن لها أن تمس بمسيرة وروح المحبة والأخاء والترابط بين البلدين الشقيقين بأي شكل من الأشكال.
وبعد احتجاج الضباط الكويت
يين قام المشرفون على هذه الدورة بالاعتذار للحضور عن هذا الخطأ الذي لا يُقصَد به بأي حال من الأحوال الإساءة لدولة الكويت
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