تحذير رسمي من دواء كحة شهير

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هيئة الدواء
الإثنين، 18-09-2023 11:18 ص


طالبت هيئة الدواء المصرية، بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية، من العبوات المغشوشة والمقلّدة من عقار "BRONCHICUM ELIXIR".
وقالت الهيئة، في منشور حمل رقم 22 لسنة 2023، إن التشغيلة المغشوشة تحمل رقم: CEG077 - CEG053، من إنتاج شركة سانوفي.
و"برونشيكوم إلكسير" هو شراب يستخدم في حالات السعال للبالغين والأطفال أكبر من 4 سنوات، كما يعالج أمراض الجهاز التنفسي والتهاب الجيوب الأنفية.
وبيّنت هيئة الدواء طرق التمييز بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة والمقلّدة من العقار، ومن بينها شكل العبوات من حيث الكارتون الخارجي، والزجاجة الداخلية.
وشددت على أنه في حال وجود شكوى يرجى الرجوع للصيدلي للتأكد من العبوة، أو الاتصال على الخط الساخن 15301، أو الموقع الإليكتروني للهيئة.

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