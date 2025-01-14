بعد ظهور نشوى مصطفى على الشاشة قبل انتهاء العدة.. الإفتاء تحسم الجدل

بعد إثارة الفنانة نشوى مصطفى الجدل بتصريحها مؤخرا عن خروجها من المنزل قبل انتهاء شهور العدة للعمل وزيارة الطبيب، بعد سؤالها لأحد المشايخ عن حكم الدين، حسم الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الرأي الشرعي في تلك المسألة.

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء، في مقطع فيديو خلال لقائه ببرنامج "مع الناس" عبر فضائية الناس، عن خروج المرأة المعتدة من وفاة زوجها: هناك ثلاثية في تلك الحالة نقول لها لا، هي: الأول لا زواج على المرأة المعتدة، والثاني لا زينة، لأنها متفجعة على الزوج فلا يجوز لها وضع الزينة، الثالث لا خروج من المنزل ويقصد به أغلب الليل.

وأضاف ربيع أن "منع خروج المرأة المعتدة من وفاة زوجها ليس معناه ان تعيش محبوسة بين أربعة حيطان، ولكن يجوز لها أن تخرج تتفسح، أو تتسوق، طالما التزمت بالشرطين الآخرين وهما عدم الزواج وتجنب الزينة، طول فترة العدة وهي 4 أشهر و10 أيام".