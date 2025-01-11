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نشوى مصطفى في أول ظهور بعد وفاة زوجها: مش عارفة أعيش

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السبت، 11-01-2025 09:57 ص
انهارت الفنانة نشوى مصطفى من البكاء، في أول ظهور لها بعد وفاة زوجها رجل الأعمال محمد عماد، ولم تستطع تمالك نفسها أثناء حديثها عنه.
وقالت نشوى مصطفى خلال ظهورها في برنامج "بنت البلد" الذي تقدمه على قناة CBC سفرة: "الحقيقة أنا مش عارفة أبدأ الحلقة النهاردة إزاي، لكن فيه التزامات في الحياة بتجبرنا أننا لازم نشتغل، وأنا مكنتش عايزة أكون موجودة النهاردة علشان محبش أزعجكم بشيء شخصي، سامحوني".

وأضافت باكية: "اللهم لا اعتراض، أنا مسلمة ومسلمة أمري إلى الله، وكلنا هنموت، أنا مش عارفة أعيش. عشرة 33 سنة، مشفتش منه غير كل خير وكل مودة وكل رحمة وكل احتواء وكل طمأنينة وكل سند ودعم، وحسن تربية لأولادي وأولاده".

وتابعت: "من فضلكم ادعوا لزوجي بالرحمة، وضيفتي الموجودة معي في الحلقة لها دين في رقبتي لأنها كانت موجودة معي في أصعب لحظات حياتي، من غير ما أطلب منها بشكل شخصي، وشرفتني بالتواجد وقت الصلاة على زوجي، وهي الداعية الإسلامية د. نيفين مختار".

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