بعد 35 سنة زواج.. عمرو الورداني يصدم سيدة: زواجك باطل (فيديو)

كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن رسالة من «سيدة متزوجة من 35 سنة، ومكنش في كتب كتاب عشان بيقولوا أيام الرسول مكنش في كتب كتاب، فأخذوا عهد قدام ربنا إن انتي تبقى زوجتي وأنا أبقى زوجك، وحلفوا على المصحف إن العهد بينهم وبين ربنا، هل هذا الزواج حلال أم حرام؟!».

وعلق «الورداني»، خلال برنامجه «ولا تعسروا» على القناة الأولى، على السؤال، قائلًا: «أنا متفاجئ زيك بالضبط، مين قال إن ده زواج أصلا، ده مش زواج، 35 سنة هيبقى وطء شبهة».

وأضاف: «وواضح إن مفيش أولاد جم خلال الـ 35.. هل الزواج شيء نعيشه مع بعض؟ لأ، الزواج لابد يبقى فيه إيجاب وقبول، وكل المذاهب بلا خلاف اتفقوا على أن الزواج يحتاج إلى صيغة».

وتابع: «لازم يكون في صيغة، هما قالوا حلفوا على المصحف إنهم مع بعض، وقالوا إحنا لبعض، لم يقل لها زوجتك وقالت قبلت، والحل إيه 35 سنة عايشين مع بعض».

وأكمل أمين الفتوى: «الحل يتزوجها هي تقول له زوجتك نفسي وهو يقول لها قبلت، في حضور شهود عشان الزواج يبقى صحيح، ويروحوا يوثقوا هذا الزواج، ويعملوا حاجة اسمها التصديق على الزواج، ويقولوا إنهم كانوا عايشين مع بعض من زمان، ويجيبوا شهود، يعملوا كده والزواج يبقى صحيح».



