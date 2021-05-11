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وفاة فنان شهير بكورونا بعد نشر فيديو له بساعات

أرشيفية
أرشيفية
Native
الثلاثاء، 11-05-2021 03:52 م محمد فضل
تناولت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، خبر وفاة مدون الفيديو والممثل الهندي “راهول فوهرا” داخل مستشفي نيودلهي، متأثرا بفيروس كورونا المستجد ،وذلك بعد فترة وجيزة من ظهوره في فيديو ينتقد الرعاية الطبية في بلاده.

وكانت زوجة المدون الهندي “جيوتي تيواري”، قد نقلت خبر وفاته عبر منشور على إنستجرام يوم الاثنين مصحوبًا بمقطع فيديو وهو في سريره في المستشفى، حيث شوهدت فوهرا بقناع أكسجين، يحاول استدعاء المرافق لكن لا أحد يستجيب له.

ووفقا لما أوردته الصحيفة فإن وفاة “راهول” جاءت بعد أن تبين أن أكثر من 150 جثة لمرضى يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا تم إخمادها في نهر الغانج وسط مخاوف من عدم تمكن أقاربهم من دفنهم أو حرقهم في أحدث مشهد صادم يكشف مدى انتشار أزمة كوفيد -19 في الهند.

يُذكر أن عشرات الصور قد انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي لعشرات المرضى على نقالات خارج المستشفيات، حيث تحولت المقاعد الخلفية للسيارات إلى ما يشبه أسرة المستشفى.
 

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