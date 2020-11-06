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الكويت.. فتح التحقيق في وفاة طفل بطريقة غامضة

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الكويت.. فتح التحقيق في وفاة طفل بطريقة غامضة
 
الجمعة، 06-11-2020 07:47 م
شرعت الأجهزة المختصة في الكويت في فتح التحقيق في وفاة طفب يطريقة غامضة.

وفتحت اجهزة وزارة الداخلية تحقيقا في ملابسات وفاة طفل كويتي، ووجه وكيل نيابة الفروانية بالانتقال الى مسرح الجريمة «محل سكن الطفل» 13 عاما بإحدى مناطق الفروانية للمعاينة ومعرفة اسباب الوفاة.

وكان الطفل وصل الى المستشفى جثة هامدة، وتضمن التقرير (حضر المريض بواسطة الاهل جثة هامدة بلا ضغط مسموع ولا نبض محسوس واتساع ثابت بحدقة العين، ويوجد جرح قطعي بفروة الرأس وخدوش وكدمة بالكوع الايمن، وتم عمل محاولات الانعاش القلب الرئوي ولكنها لم تنجح وتم اعلان الوفاة.
 

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