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بشري سارة من الكويت لمخالفي الإقامة

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 08-11-2020 12:47 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها بدأت في دراسة ملفات الوافدين الذي انتهت إقامتهم خلال العام الماضي وقررت السماح لبعضهم بتعديل أوضاعهم وذلك بناء علي قرار من القسم الفني بالإدارة العامة لشئون الإقامة بعد دراسة كل ملف مخالف علي حدة .
و أضافت مصادر أمينة بوزارة الداخلية الكويتية الوافد المخالف الذي صدر له إذن عمل و سدد الغرامات المستحقة عليه لكنه لم يستكمل باقي إجراءات الحصول علي الإقامة أصبح مستثني من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح ، الخاص بعدم السماح لمخالفي الإقامة ما قبل تاريخ 2 يناير 2020 الذين  رفضوا الاستفادة من مهلة " غادر بأمان " بتعديل أوضاعهم ، حسبما نشرت " اليوم السابع " .
وأشارت  المصادر إلي أن المخالفين الصادر لهم اذن عمل، وسددوا الغرامات المستحقة عليهم، أصبحوا يستطيعون استكمال إجراءات الحصول على إقامة صالحة في الكويت، حيث هناك توجه لدى القيادات الأمنية الكويتية، بالتوسع والسماح لبعض الحالات الأخرى من المخالفين بتعديل أوضاعهم، كالذين صدرت لهم اذن عمل ولم يسددوا الغرامات أو يستكملوا باقي إجراءات الحصول على إقامة، حيث عطلت إجراءات وتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الجهات الحكومية حينها عن انجاز ملفاتهم.
جدير بالذكر أن المصادر الأمنية شددت  على أن الهدف من السماح لبعض مخالفي الإقامة بتعديل أوضاعهم القانونية، يأتي لحل هذا الملف الشائك والمعقد.
 

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