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اغتصب زوجة صديقه.. تطور مفاجئ في قضية هزت الكويت

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ارشيفية
 
الأربعاء، 02-12-2020 11:58 ص المصريون

في تطور مفاجئ ألغت محكمة الاستئناف بالكويت حكماً بالإعدام لمتهم قام باغتصاب زوجة صديقه وخادمتها، في قضية أثارت الرأي العام وهزت المجتمع الكويتي.
واستبدلت المحكمة حكم الإعدام، بالحبس المؤبد للمتهم عقاباً له على جريمته، بحسب صحيفة الراي الكويتية .
جدير بالذكر أن الجاني قد ارتكب الجريمة ، بهدف الانتقام من صديقه بسبب خلافات شخصيه بينهما.
وكان الزوج قد تلقى اتصالا من زوجته وهي تبكي وتصرخ بحالة هستيرية وأبلغته بأن صديقه اقتحم عليها البيت واغتصبها بالقوّة ولم يكتفِ بذلك، بل قام بتصويرها وتوثيق فعلته الشنيعة بواسطة هاتفه النقال.
ترك الزوج عمله وأسرع إلى المنزل فوجد زوجته بحالة انهيار تام، وهي تروي له الواقعة، ولم يكتفِ بهذا الفعل بل انقض أيضاً على العاملة الهندية وقام بهتك عرضها أيضاً قبل أن يغادر المكان تاركاً خلفه (كاب) كان يرتديه عندما انتهك حرمة البيت.
 

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