بعد حذف كل صورها.. غادة عبدالرازق تفاجيء الجميع بظهور جديد

السبت، 09-10-2021
04:27 م
في أول ظهور لها بعد حذف كل صورها من على موقع التواصل
الاجتماعي "انستجرام"، نشرت غادة عبد الرازق، صورتين جديدتين لها، عبر
حسابها الذي يتابعه نحو 10 ملايين شخص.
ونشرت غادة عبد الرازق الصور عبر صفحتها على "إنستجرام"،
ولاقت تفاعلاً كبيراً من جمهورها ومحبيها، معبرين عن سعادتهم لعودتها للسوشيال ميديا
مرة أخرى.
وابتعدت غادة عبد الرازق عن التفاعل الكثير عبر مواقع التواصل
الاجتماعي وقامت بحذف جميع صورها، مما أثار حيرة جمهورها، فمنهم من رأى أنه تمهيد لاعتزالها
السوشيال ميديا، بينما رآى آخرون أنّها تستعد لنشر مفاجأة فنية جديدة.
وشاركت الفنانة
غادة عبد الرزاق في الماراثون الرمضاني الماضي
بمسلسل "لحم غزال"، والذي تدور أحداثه داخل حارة شعبية، وحول المشكلات الاجتماعية
التي تمر بها إحدى الأسر المصرية.