"الديهي" عن إعلامي الإخوان: "ولاد حرام"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إعلامي الإخوان أمثال أسامة جاويش ومعتز مطر ومحمد ناصر، يتحدثون على أن الإعلاميين المصريين يعملون بالتعاون مع المخابرات وأجهزة الأمن.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت،: "أسامة جاويش هربان ولاجئ شحات هربان من تنفيذ أحكام قضائية، ويحصل على راتب من دافع الضرائب البريطاني، ويعمل لدى أجهزة المخابرات التي تأمره بشتم مصر، وتنفيذ أجندة جماعة إرهابية، ده خائن وعميل وجاسوس بره، وجاي يتكلم على الإعلاميين المصريين ويتحدثون على أنهم يعملون مع المخابرات المصرية، يا سيدي اه أنت تطول أنا شغال مع مصر، وبدافع عن بلدي وقضايا بلدي بصوت مصري مبين".

وأضاف :" هؤلاء يُمارسون الرخص والعهر الإعلامي عبارة عن نطف محرمة ، معقبًا: "والله إعلاميو الإخوان عبارة عن نطف محرمة موبوءة، دول ولاد حرام، دول لم يحترم الدين أو الوطن أو حتى اهاليهم في مصر"، حسب قوله.