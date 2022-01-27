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بعد تسريب فيديو تمارس الرذيلة.. فنانة سورية تظهر بقميص النوم

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انجي خوري
Native
Teads
الخميس، 27-01-2022 11:14 ص

بعد حالة الجدل التي انتشرت عقب تسريب فيديو مخل للفنانة السورية إنجي خوري، وهي تمارس الرذيلة مع شاب، والتي خرجت تنفي كون الفتاة هي وأن الفيديو تم تركيبه، ظهرت "خوري" في صور جريئة مستعرضة أنوثتها بقميص النوم ومستلقية بطريقة جريئة جداً.
وكانت قد نشرت إنجي خوري مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، لتوضح حقيقة مقطع الفيديو الإباحي الذي تم تداوله بشكل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي.
أوضحت خوري حقيقة الفيديو قائلة إن الفيديو الذي انتشر لفتاة تمارس الجنس، تم تركيب صورة وجهها عليه، وتابعت حديثها قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكن، ليش عم تإذوني أنا صرلي 9 أشهر غايبة عن السوشيال ميديا تركوني بحالي، عم تركبولي ألام إباحية.. هاي مش أنا خافوا الله".


 

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