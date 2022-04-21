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شاهد.. العنود اليوسف تفقد بصرها بشكل مفاجئ بعد خروجها من حفلة ليلية

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الخميس، 21-04-2022 01:00 م

تدهورت الحالة الصحية للناشطة السعودية الشهيرة العنود اليوسف وفقدت نظرها فجأة، عقب خروجهما من حفل ليلي مع إحدى صديقاتها.
ونشرت صديقتها مقطع فيديو معها من داخل السيارة، حيث ظهرت العنود بحالة يرثى لها، وملامح التعب تبدو عليها.
وقالت صديقتها :"يا جماعة تخيلوا طلعنا من الحفلة، العنود فجأة كذا طاحت علينا ما تشوف، ما أدري أنا أقول يمكن من التصوير ويمكن تكون نظرة إعجاب مو شرط نظرة حسد، لعلكم تذكرون الله ذكر الله زين، قسماً بالله إن البنت ما تشوف، قسماً بالله العظيم".
وأكدت زميلتها أن العنود دائماً ما تعاني من مشاكل في عينيها بقولها :"العنود ما تشوف فجأة، صدق أول مرة أشوف العنود بهذي الحالة.. وهي دايم عيونها تتعب كل أربع شهور لازم يصير لها شي بـ عيونها.. سبحان الله ماندري وش السبب.. لاحول ولاقوة إلا بالله".
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