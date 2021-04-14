بعد الكشف عن هويتها.. أول صور للمذيعة التي قتلت زوج شقيقتها

الأربعاء، 14-04-2021
09:28 ص
المصريون
كشفت الأجهزة الأمنية عن هوية المذيعة
المتهمة بقتل
زوج شقيقتها، والتي أمرت
النيابة العامة بحبس
ها 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت قوات الأمن تمكنت من ضبط المذيعة رانيا صفوت
، مقدمة برنامج "على
مزاجك" على راديو "في السكة"، بعد قيامها بقتل
زوج شقيقتها بسلاح
أبيض، وذلك بعد إبلاغ شقيقتها عنها بأنها قتل
ت زوجها بسلاح أبيض، فيما أبلغت عن
زوج المذيعة
، المختبئ بأحد الأماكن السرية، متهربا من دفع ديون مستحقة عليه لعدد
من الأشخاص.
كما ضبطت الأجهزة الأمنية المتهمة متلبسة، وفي يديها السلاح المستخدم في
الجريمة، فيما أقرت بطعن المجني عليه عدة مرات.
واتضح من التحقيقات أن المذيعة
ارتكبت جريمتها بسبب وشاية زوج شقيقتها
وإبلاغه عن مكان اختفاء زوجها الذي كان يتهرب من سداد ديون مستحقة عليه تبلغ نصف
مليون جنيه حيث انهالت عليه طعنا حتى أردته قتيلا، فيما أمرت جهات التحقيق بحبس
المذيعة
، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.