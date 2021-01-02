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بعد التهام "كورونا" جزءًا من رئتيه.. آخر تطورات حالة وائل الإبراشي

وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
 
السبت، 02-01-2021 04:23 م الطيب حسين
تعرض الإعلامي وائل الإبراشي إلى وعكة صحية إثر إصابته بـ"كوورنا" حيث نقل إلى العناية المركو قبل يومين.

جاء هذا بينما كشف الإعلامي عمرو أديب أن حالة الأخير كانت سيئة بحيث لم يستع معها من الحديث إليه. وذكر "أديب" أن الإبراشي أبلغه في رسالة بأنه لا يستطيع الكلام، كما أن كورونا التهم جزءًا كبيرًا من رئتيه.

واليوم، كشف مصدر مقرب من "الإبراشي" تحسن حالته الصحية. وقال المصدر إن "الإبراشي" يمكث حاليا في غرفة عادية وحالته مستقرة بعد أن كان قد نُقل إلى الرعاية المركزة في وقت سابق بحسب "مصراوي".

كما أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي، أن حالته الصحية الآن مستقرة داخل غرفة (عادية) وليس داخل غرفة (رعاية مركزة ) بمستشفى زايد التخصصي.
 

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