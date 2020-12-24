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زوجته في حالة حرجة.. إصابة أسرة رئيس الزمالك بكورونا تمنعهم من جنازته

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المستشار أحمد البكري
 
الخميس، 24-12-2020 03:29 م المصريون

حالة من الحزن والصدمة عمت الجميع، عقب الإعلان عن وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، الذى وافته المنية اليوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.
الصادم في الأمر أيضًا أن زوجة المستشار الراحل تعاني من الإصابة بنفس الفيروس اللعين وتعانى من حالة حرجة، كما أن ثلاثة من أبنائه الأربعة يعانون من التعرض للإصابة بكورونا، ولن يحضروا جنازته وهم نجله ياسين ونجلته الدكتورة الجامعية والأخرى فى النيابة الإدارية.
وكتبت نانسي البكري ابنة المستشار أحمد البكري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون.. بابا في ذمه الله، اسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، يا رب طاب منامك الطويل ورحم الله جسدك الذي امتلأ طهرا وغاب عن الدنيا، لن أنساك ولن تلهيني مشاغل، صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
وتوفى صباح اليوم، الخميس، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا.
وكان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.
وتولى البكري رئاسة الزمالك بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد إحالة المخالفات المالية التي رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة.
 

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