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بعد التطبيع.. صفقة تبادل "كلى بشرية" بين الإمارات وإسرائيل

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الإثنين، 26-07-2021 09:49 ص

كشف موقع “واينت” الإسرائيلي، عن تفاصيل صفقة تبادل “كلى” بشرية بين الإمارات وإسرائيل؛ حيث تنوي سيدة إسرائيلية التبرع بكليتها لمواطن إماراتي.
وأشار الموقع -بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية- إلى أن مواطنًا إسرائيليًا آخر سيتلقى كلية من مواطن إماراتي، وذلك بعد توقيع البلدين اتفاق تطبيع في منتصف سبتمبر العام الماضي.
وأضاف: أن “هذه الخطوة الاستثنائية، ما زالت تحتاج إلى موافقات نهائية وإغلاق نهائي للموضوع”، مبينًا أنه “من المتوقع أن تجري في إطار برنامج دولي للتبرع بالأعضاء بنسق تقاطعي، ويشارك به ثلاثة مستشفيات إسرائيلية”.
وتابع الموقع: أن “المركز الوطني الإسرائيلي لزرع الأعضاء وضع برنامج التبرع بالكلى بنسق تقاطعي من المتبرعين الأحياء يسهم بتحقيق رغبة العائلات بالتبرع أيضا حين لا يوجد تطابق طبي”.
 

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