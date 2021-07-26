الإثنين، 26-07-2021
09:49 ص
كشف موقع “واينت” الإسرائيل
ي، عن تفاصيل صفقة تبادل “كلى” بشرية بين
الإمارات وإسرائيل
؛ حيث تنوي سيدة إسرائيل
ية التبرع بكليتها لمواطن إماراتي.
وأشار الموقع -بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية- إلى أن مواطنًا إسرائيل
يًا
آخر سيتلقى كلية من مواطن إماراتي، وذلك بعد توقيع البلدين اتفاق تطبيع
في منتصف
سبتمبر العام الماضي.
وأضاف: أن “هذه الخطوة الاستثنائية، ما زالت تحتاج إلى موافقات نهائية
وإغلاق نهائي للموضوع”، مبينًا أنه “من المتوقع أن تجري في إطار برنامج دولي
للتبرع بالأعضاء بنسق تقاطعي، ويشارك به ثلاثة مستشفيات إسرائيل
ية”.
وتابع الموقع: أن “المركز الوطني الإسرائيل
ي لزرع الأعضاء وضع برنامج
التبرع بالكلى بنسق تقاطعي من المتبرعين الأحياء يسهم بتحقيق رغبة العائلات
بالتبرع أيضا حين لا يوجد تطابق طبي”.