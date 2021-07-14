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مصطفى الفقي يكشف علاقة إسرائيل بسد النهضة ويتحدث عن الحل الوحيد

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مصطفى الفقي
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الأربعاء، 14-07-2021 01:56 م

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي البارز ومدير مكتبة الإسكندرية، إن لإسرائيل تأثير بملف سد النهضة، لأنها تحلم أن تكون إحدى دول مصب نهر النيل، منذ عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وبحسب “روسيا اليوم”، أوضح الفقي الذي يشغل حاليا رئيس مكتبة الإسكندرية، خلال لقاء ببرنامج “يحدث في مصر”، أن “عقد جلسة لمجلس الأمن بشأن سد النهضة، يستهدف التعبئة والحشد الدولي للوضع الحالي الذي يشهده الملف، واصفا إياها بأنها “إثبات حالة”.
وبين أن “مصر لن تعود إلى المفاوضات بصيغتها الحالية”، مؤكدا “أهمية مطالبة الاتحاد الإفريقي لإثيوبيا بالتوقف عن الإجراءات الأحادية، والتفاوض خلال مدى زمني يتراوح ما بين 6 أشهر إلى عام”، مؤكدا أنه “يتعين على مصر الاعتماد في حل الأزمة على الحلول غير التقليدية والاتصالات مع الدول صاحبة التأثير”.
 

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