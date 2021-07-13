بعد الخلاف مع الإمارات.. تركي الحمد يُحذر: نحن القوة الأكبر في الخليج

1) تشكل السعودية القوة الأكبر في شبه جزيرة العرب، سواء مساحة أو سكانا أو اقتصادا، وهذه حقيقة وليست رأيا، وخاصة في ظل حركة تجديد مفاصل الدولة والمجتمع والاقتصاد التي يقودها الأمير محمد بن سلمان، والتي ستؤتي أكلها بعد حين ليس ببعيد. بمعنى، أن دول شبه الجزيرة مجتمعة لا تشكل أثرا..