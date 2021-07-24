ضاحي خلفان يفاجئ الجميع برأيه في سياسة قطر

السبت، 24-07-2021
11:48 م
فاجأ
نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان
، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي
"تويتر"، برأيه في سياسة قطر
مع إيران
، مشيرًا إلى أن سياسة قطر
تجاه إيران
في ظل الأحداث الجارية وعدم تعليق الجزيرة على ما يحدث سياسة حكيمة، مشيراً إلى أن
هذا هو المطلوب”.
وأضاف
“خلفان” عبر حسابه بتويتر، قائلا: “أثبتت المواقف القطر
ية أنها المواقف الداعمة لاستقرار
الخليج والوطن العربي”.
وتابع:
“لماذا سياسة قطر
في انتهاج مواقف تعاونية مع إيران
صح ؟. لنسمع الجواب”.
وأردف
خلفان قائلا عن قطر
: “لماذا اتهام غيرها بالتعاون غلط؟”، عن التعاون مع إيران
، وانتقد
ما وصفها “ازدواجية المعايير”، ثم تابع: “قلنا قطر
غلط….قلتوا قولوا قطر
صح….قلنا قطر
صح…قلتوا ليش تقولون قطر
صح”.
وأكد
نائب رئيس شرطة دبي أنه يؤيد “كل توجه يحقق الاستقرار في الخليج العربي مع إيران
او
مع إسرائيل او مع من يكون انا معه…كل توجه يدعو الى التسامح انا معه…وغير ذلك لا”.
أما
بشأن قضية الجزر الثلاث المتنازع عليها بين الإمارات وإيران
فقال: “موضوع جزر الإمارات
مقرر حله سياسيا…وهذا الأمر أقره الراحل زايد طيب الله ثراه”.