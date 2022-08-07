الأحد 07 أغسطس 2022
توقيت مصر 13:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

النصر السعودي يفضح محمد أبوجبل: كذب علينا وحصل على هذا المبلغ

بالأسماء.. 9 صفقات نارية للأهلي في الموسم الجديد

إجهاض طفلة عمرها 10 سنوات بعد تعرضها للاغتصاب

برلنتي عامر تستفز زوجة سعد الصغير بنشر صور جريئة معه

الإمارات تدعو مواطنيها في إسرائيل إلى أخذ الحيطة والحذر

شاهد.. صلاح ينقذ ليفربول من هزيمة محققة في الدقائق الحرجة

الجهاد الإسلامي: نرفض أي جهود وساطة قبل الثأر لاغتيال قادتنا

فيديو يوثق لحظة سقوط طائرة سعودية في البحر

محمد توراي يتخلف عن حفل زفافه بسبب مبارة مهمة وشقيقه يحضر بدلًا منه

فتاة عشرينية تزوجت 3 رجال وقتلت الأخير أثناء معاشرتها بعدما فعل هذا الأمر

ADS
 

إجهاض طفلة عمرها 10 سنوات بعد تعرضها للاغتصاب

4365005
ارشيفية
Native
Teads
الأحد، 07-08-2022 12:16 م

تعرضت طفلة أمريكية للاغتصاب ما أدى إلى حملها وهي في عمر الـ 10 سنوات.
وأقدمت طبيبة أمريكية على إجهاض الطفلة الحامل، فيما أعلنت سلطات ولاية إنديانا الأمريكية أنها فتحت تحقيقاً مع الطبيبة، في قضية تأتي عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية إلغاء حق النساء في إنهاء حملهنّ.
وكانت الطبيبة كيتلين برنار أفادت خلال الشهر المنصرم بأنّها أجرت عملية إجهاض لفتاة في إنديانابوليس بعدما تواصل معها أحد زملائها في أوهايو المجاورة.
وكانت الفتاة التي أصبحت حاملاً بعد تعرضها في مايو لاغتصاب من رجل أوقف بعد ذلك ، تجاوزت فترة الأسابيع الستة التي يُسمح خلالها بالخضوع للإجهاض.
وسافرت إلى إنديانا التي تسمح بالإجهاض حتى الأسبوع الحادي والعشرين من الحمل لإجراء العملية.
لكنّ سلطات هذه الولاية التي تضم سكاناً أغلبيتهم من الجمهوريين، تعارض الإجهاض وتبحث حالياً في حظره.
 

إقرأ ايضا

4

برلنتي عامر تستفز زوجة سعد الصغير بنشر صور جريئة معه

download

محمد توراي يتخلف عن حفل زفافه بسبب مبارة مهمة وشقيقه يحضر بدلًا منه

78459eade1-img

فتاة عشرينية تزوجت 3 رجال وقتلت الأخير أثناء معاشرتها بعدما فعل هذا الأمر

أخبار متعلقة

DqNxIVFWoAE9FjE

القبض عبى 80 رجلًا اغتصبوا 8 فنانات في موقع التصوير

تنزيل

صحيت من النوم مستثار جنسيًا.. اعترافات «أندرو» قاتل ابنة خالته بعد فشل اغتصابها

6844773_1653294743

جمع بين زوجته وصديقتها على سرير واحد والمحكمة تحيل أوراقه للمفتي

images

قصة «فتاة المساج».. 6 شباب مارسوا معها بالقوة ثم هربت عارية في شارع جسر السويس

اغتصاب

صدمة.. مسلحون يقتحون موقع تصوير ويغتصبون 8 فنانات إحداهن عاشرها 10 أشخاص

تنزيل

فيديو صادم لما فعله زوج دانا العتيبي معها قبل قتلها وهي حامل