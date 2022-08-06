السبت 06 أغسطس 2022
توقيت مصر 13:47 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الممرضة المتهمة بتصوير جثة نيرة أشرف تكشف مفاجأة عن سبب تصويرها

صدمة.. عريس يقتل عروسته في حفل الزفاف أمام الجميع: خاينة

توفى وحيدًا داخل شقته منذ 3 أيام.. تفاصيل العثور على جهاد عودة جثة هامدة

سيول وسقوط أعمدة الإنارة في شوارع السعودية

شاهد لحظة اغتيال الاحتلال تيسير الجعبري القيادي في حركة الجهاد بغزة

بعد غياب 13 عامًا.. كاظم الساهر يعود لمصر

شقيقة نيرة أشرف: «كانت هتوب لله وتعقل في وقت معين»

تمساح يلتهم شابًا أثناء الصيد في بحيرة إندونيسية

القبض عبى 80 رجلًا اغتصبوا 8 فنانات في موقع التصوير

فاجعة لأسرة سعودية تعطلت سيارتهم على قضيب القطار

ADS
 

القبض عبى 80 رجلًا اغتصبوا 8 فنانات في موقع التصوير

DqNxIVFWoAE9FjE
هتك عرض
Native
Teads
السبت، 06-08-2022 08:38 ص
ألقت السلطات في جنوب أفريقيا، القبض على أكثر من 80 رجلًا، وأحالتهم إلى القضاء في بلد كروغرسدورب، بعد قيامهم باغتصاب جماعي لـ 8 نساء.

وقالت الشرطة: "يوم الخميس الأسبوع الماضي، قامت مجموعة من المسلحين باقتحام موقع تصوير فيديو موسيقي في أحد المناجم المهجورة، واغتصبوا 8 فتيات، كن جزءًا من فريق التمثيل قرب مدينة كروغرسدورب غرب جوهانسبرج".

كما سرقوا المتعلقات الشخصية للفتيات ومعدات موقع التصوير قبل الفرار من مكان الحادث"، وفقًا لما ورد في صحيفة "theguardian".

وتابعت الصحيفة: "إن المشتبه بهم عمال مناجم غير قانونيين يُعرفون باسم" زاما-زاماس"، والذين يقومون بالتنقيب عن الذهب في العديد من ممرات المناجم المغلقة في منطقة جوهانسبرج".

وذكرت تقارير محلية أن العديد من عمال المناجم أجانب، وقال سكان محليون إن عصابات "زاما-زاماس" المكونة من عمال مناجم غير قانونيين متهمة أيضًا بارتكاب جرائم منتشرة في المنطقة.

وتم القبض على الرجال في موقع تعدين مهجور في أعقاب عمليات الاغتصاب والسرقة بالقرب من المنجم المهجور.

واحتج أكثر من 300 شخص أمام محكمة الصلح في كروغرسدورب، للتعبير عن الغضب من عمليات الاغتصاب، أوثارت أنباء عمليات الاغتصاب والسرقة الجماعية غضب المجتمع والمنظمات النسائية في المنطقة، الذين اشتكوا من انتشار مثل هذه الحوادث في جميع أنحاء كروغرسدورب.

وأشارت وزيرة الشرطة الوطنية، بيكي سيلي، إلى أن الدراسات المختبرية لعينات الحمض النووي من النساء المغتصبات ستُستخدم لتحديد الجناة.
 

إقرأ ايضا

فيديو-مسرب-لجثة-نيرة-أشرف-729x470

الممرضة المتهمة بتصوير جثة نيرة أشرف تكشف مفاجأة عن سبب تصويرها

medium_2021-11-13-611122905e

صدمة.. عريس يقتل عروسته في حفل الزفاف أمام الجميع: خاينة

maxresdefault

توفى وحيدًا داخل شقته منذ 3 أيام.. تفاصيل العثور على جهاد عودة جثة هامدة

أخبار متعلقة

تنزيل

صحيت من النوم مستثار جنسيًا.. اعترافات «أندرو» قاتل ابنة خالته بعد فشل اغتصابها

6844773_1653294743

جمع بين زوجته وصديقتها على سرير واحد والمحكمة تحيل أوراقه للمفتي

images

قصة «فتاة المساج».. 6 شباب مارسوا معها بالقوة ثم هربت عارية في شارع جسر السويس

اغتصاب

صدمة.. مسلحون يقتحون موقع تصوير ويغتصبون 8 فنانات إحداهن عاشرها 10 أشخاص

20211217205548361

هتك عرض فتاة أثناء الكشف عليها.. إخلاء سبيل طبيب شهير بكفالة مليون جنيه

images

يكتشف أن زوجته حامل في الشهر التاسع بعد 3 شهور زواج.. وتصدم الجميع «خالي السبب»