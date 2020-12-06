بعد إنكار والدها.. تصريح مفاجيء من هنا شيحة عن زواج شقيقتها بمعز مسعود

الأحد، 06-12-2020
11:45 ص
المصريون
بعد أيام من تأكيد والد الفنانة حلا شيحة
، على عدم وجود أي ارتباط رسمي بين
ابنته وبين الداعية معز مسعود
، وذلك ردًا على خروج علاقة الحب التي تجمع ابنته
الفنانة حلا شيحة
بـ «مسعود»، إلى العلن وبشكل صريح مؤخراً.
من جانبها علّقت الفنانة هنا شيحة
، شقيقة "حلا"، على علاقتها
الأخيرة بـ مسعود، معترفةً بوجود علاقة حب بينهما، وهو بذلك أول تصريح عائلي رسمي،
بعد أن أنكر والد حلا هذه العلاقة وأكد أن مسعود لم يتقدم بعد لخطوبة إبنته.
وقالت هنا:"هي لسه ما اتجوزتش ولكنهم في الطريق"، وأضافت في لقاء
لها مع برنامج "ET بالعربي":"أقولهم
مبروك وده اختيار وراحة شخصية واللي بيحب بيحب ومحدش يقدر أنه يتدخل في الحته دي".
وكان أحمد شيحة - والد الفنانة حلا شيحة
– فجر مفاجأة من العيار الثقيل بعد
إعلانه عدم وجود أي ارتباط رسمي بين ابنته والداعية معز مسعود
.
وقال شيحة في تصريحات صحفية: معز مسعود
لم يتقدم لخطبة ابنتي على الإطلاق
وكل ما يتردد في السوشيال ميديا غير صحيح.
وأضاف: ابنتي لم تبلغني بأي شيء يخص هذا الأمر من قريب أو بعيد.
وكان معز مسعود
أهدى أغنية لـ حلا شيحة
وأعلان ارتباطه بها.