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طليقة معز مسعود تفاجيء الجميع بالحجاب أثناء حضورها مهرجان القاهرة السينمائي

معز مسعود
طليقة معز مسعود تفاجيء الجميع بالحجاب أثناء حضورها مهرجان القاهرة السينمائي
 
الخميس، 03-12-2020 08:42 ص خلود عادل
ظهرت المرشدة السياحية واليوتيوبر بسنت نور الدين في مهرجان القاهرة السينمائي على السجادة الحمراء.

وارتدت بسنت زيها المعتاد المتمثل في الحجاب والملابس الفضفاضة فيما غاب طليقها معز مسعود عن المشهد فضلا عن الفنانة حلا شيحة التي أعلن ارتباطه بها.

وكان مسعود انفصل عن بسنت نور الدين بعد 6 أشهر من الزواج فيما اعترف هو حاليا بحبه للفنانة حلا شيحة وأهداها أغنية .


أنا وقفت على الريد كاربت 😃❤ أول مرة أكون ضيفة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته ال42 .. حدث سعيدة جدا بمشاركتي...

تم النشر بواسطة ‏Passant Nur El-Din بسنت نور الدين‏ في الأربعاء، ٢ ديسمبر ٢٠٢٠
 

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