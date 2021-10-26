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بعد إفاقتها من الغيبوبة.. العروس المذبوحة تكشف مفاجأة عن الفاعل

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العروسان
Native
الثلاثاء، 26-10-2021 12:34 م


بعد أيام من إفاقتها من الغيبوبة التي دخلت فيها عقب إصابتها بجرح "ذبح" في الرقبة وطعنات في أنحاء متفرقة من جسدها، كشفت "عروس الدقهلية"، عن الفاعل وكيف حدث لها ذلك.
وفور إفاقتها من الغيبوبة التي دخلت فيها منذ إصابتها، أشارت الزوجة أنها “أرادت التخلص من حياتها لأنها كانت ترفض زوجها”، لافتة إلى أنها “لا تزال عذراء رغم مرور 3 أيام على زواجها، لأنها كانت تشعر بالاختناق كلما حاول زوجها الاقتراب منها، وهو ما جعلها تدخل في اكتئاب انتهى بمحاولة التخلص من حياتها”.
وتوافق تقرير الطب الشرعي مع اعترافات الزوجة، موضحا أنها “لا تزال عذراء، وأن اتجاه الجروح المصابة بها في يديها ورقبتها يمكن أن تكون هي من أحدثتها بنفسها”.
وكان الأطباء في مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة قد أجروا عدة جراحات للعروس، حيث نقلت صحيفة “الوطن” عن مصدر طبي قوله إن المصابة وصلت إلى المستشفى في حالة خطيرة ومصابة بطعنات مسددة لها في القصبة الهوائية، وأنحاء متفرقة بالجسم والصدر والبطن وقطع بشرايين اليد اليسرى، واحتاجت إلى تدخل جراحي وتم فتح حجرة العمليات لإسعافها.
وصرح الزوج في وقت سابق، بأنه اكتشف أن زوجته تشكو من “ضيق وخنقة” وادعت أنها ممسوسة من الجن، مضيفا أنه عندما عرض حالتها على الأهل والأقارب نصحه عدد منهم باللجوء إلى شيخ لإخراج الجن منها، لأنها تعاني من حالة فزع وخوف.
وأخبرته أنها تشعر بأنها مقيدة من أشخاص وهناك أشخاص داخل الشقة يكلمونها، وتسمع صوتهم ولا تستطيع التحرك فخرج من منزله مسرعا، ليأتي بأحد الشيوخ ليقرأ عليها القرآن ربما تكون “ملبوسة من الجن”، أو قام شخص بعمل سحر لها كما يعتقد البعض بأن هناك أعمالا للعريس أو العروس.
وفور ذهاب الزوج لأحد الشيوخ قام باصطحابه إلى المنزل وفوجئ بصراخ وعويل ليجد زوجته مذبوحة من الرقبة وشرايينها مقطوعة، والدماء تسيل منها، فقام على الفور بنقلها إلى مستشفى الجمالية.
 

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