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صادم.. يسلم جسد عروسه في شهر العسل لرجل خمسيني مقابل هاتف محمول

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ارشيفية
Native
الثلاثاء، 26-10-2021 12:24 م

أقدم زوج ما زال في شهر العسل مع عروسه، على بيع جسدها إلى رجل خمسيني مقابل الحصول على اموال جلب بها هاتف محمول.
وفي التفاصيل الصادمة، فقد أقدم شاب عمره 17 عامًا على بيع زوجته بعد شهر واحد فقط من الزواج، لرجل آخر عمره 55 عاماً مقابل 180 ألف روبية (2400) دولار أميركي تقريباً، واشترى بثمنها هاتفاً ذكياً، وصرف الباقي في الترفيه عن نفسه، بحسب صحيفة "إنديا تايمز".
عندما عاد الشاب إلى قريته، تفاجأ أهل الزوجة بإن زوجته لم تكن برفقته، ليؤكد بأنها تخلت عنه وذهبت مع رجل آخر، إلا أنهم لم يصدقوا روايته وتقدّموا بشكوى عاجلة لقسم الشرطة الذي استجوبه ووجد ثغرات في إفادته. وبمراجعة سجل مكالماته الهاتفية اكتشفوا القصة، فتمّ القبض عليه.
من ناحية أخرى لم تتمكن الفتاة من العودة إلى ذويها، حيث أن زوجها الخمسيني من منطقة باران جنوب شرقي راجستان، رفض السماح لفريق الشرطة بأخذها معهم، مؤكداً أنه دفع ثمنها.
 

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