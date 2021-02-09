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بعد إطلاق مسبار الأمل.. علاء مبارك يوجه رسالة للإمارات

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بعد إطلاق مسبار الأمل.. علاء مبارك يوجه رسالة للإمارات
 
الثلاثاء، 09-02-2021 07:11 م
بعد إطلاق الإمارات مسبار الأمل ووصوله إلى كوكب المريخ، كتب علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك رسالة عبر تويتر وجهها للدولة الخليجية.

ونشر "مبارك" تغريدة لسكاي نيوز تقول إن الإمارات أصبحت خامس دولة في العالم تصل كوكب المريخ، وعلق: "الف مبروك لدولة الإمارات على هذا الانجاز العظيم".

ووصل "مسبار الأمل" الذي أطلقته دولة الإمارات، مساء الثلاثاء، إلى كوكب المريخ، ليكون بذلك أول مهمة عربية تحقق هذا الإنجاز، بعد رحلة استمرت 7 أشهر قُطعت خلالها مسافة 494 مليون كيلومتر.

ويجعل هذا الإنجاز من الإمارات، خامس دولة تصل إلى المريخ، وسيتيح للمسبار البدء في إرسال بيانات عن الغلاف الجوي والمناخ هناك.



 

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