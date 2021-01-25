بيان إماراتي حول سفارة أبو ظبي في تل أبيب

بيان إماراتي حول سفارة أبو ظبي في تل أبيب

أصدرت الإمارات، اليوم الاثنين، بيانا حول افتتاح سفارتها في تل أبيب.



وأكدت أنها تقوم حالياً بالتنسيق مع تل أبيب بخصوص افتتاح سفارة دولة الإمارات لدى إسرائيل.





وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها إنها تقوم حاليا بالتنسيق مع نظيرتها الإسرائيلية بخصوص افتتاح سفارة دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل".





وأضاف البيان أن "عملية فتح السفارة في الوقت الراهن تأثرت بالقيود الحالية المفروضة على الحركة في دولة إسرائيل للحد من انتشار جائحة كوفيد-19"، معربا عن أمله في أن "يتحسن الوضع وأن تكتمل عملية فتح السفارة قريبا، وذلك مع استمرار الجهود الإماراتية والإسرائيلية لقيادة أسرع حملات التطعيم في العالم".



