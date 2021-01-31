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الإمارات.. حكم بحبس فنان خليجي شهير يعيش حياة المليونيرات

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الإمارات.. حكم بحبس فنان خليجي شهير يعيش حياة المليونيرات

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الأحد، 31-01-2021 04:49 م
أصدرت محكمة الجنايات الإماراتية في دبي، قرارا بالحبس 6 أشهر لـ”د .ي .ر”، مغني الراب الخليجي الشهير، وأحد أبرز مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بتعاطي المخدرات وتسهيل تعاطي المخدرات لمراهقة أحيلت إلى محكمة الأحداث.
وقالت صحيفة “الإمارات اليوم” أن القضاء الإماراتي اتّهَم الفتى الذي يعيش حياة المليونيرات رغم حداثة سنة، بزراعة نبات القنب الذي يستخلص منه مخدر الحشيش، حيث عثرت السلطات الإماراتية لديه على ثلاث نبتات خضراء اللون، وجهاز يستخدم في الزراعة، كما ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش.
وفي إطار تحقيقات النيابة العامة، أشار شاهد من شرطة دبي لموقع “الإمارات اليوم”، إلى أن “معلومات موثوقة المصدر وردت حول قيام المتهم الذي تجاوز لتوه الثامنة عشرة من عمره، بتعاطي المواد المخدرة، وحيازة كمية منها داخل مقر سكنه في برج معروف بمنطقة الخليج التجاري”، لافتا إلى أنه “تم إلقاء القبض عليه وبرفقته شاب آخر وفتاتان، وعند تفتيش شقته، عثر تحت الطاولة على لفافة ورقية تحوي مادة التبغ مخلوطة بمخدر الحشيش، وعلبة بلاستيكية بها كيس به كمية أخرى، وكيس ثالث في الثلاجة، لكن المفاجأة كانت في العثور على جهاز كهربائي ضوئي يستخدم لزراعة نبات القنب الهندي الذي يستخلص منه الحشيش، وثلاث شتلات من القنب زرعت داخل مسكنه.

أقوال المتهم

في حين أكد المتهم الأول، ” د .ي .ر”، أن “المتهم الثاني في القضية هو الذي جلب الشتلات إلى الشقة، وأن الأخير اشترى البذور من شخص بإحدى الحفلات، لكنه لا يعلم أي بيانات عن البائع، وهو الذي وضعها في شقته، كما أقر بتزويد المتهمة الرابعة”، وهي “حدث دون الثامنة عشرة”، بمخدر الحشيش مرتين دون مقابل، بينما أفاد متهم آخر في القضية بأن مخدر الحشيش المضبوط في شقة “د .ي .ر ” عائد له، وأنه اشتراه من أحد الأشخاص بمشاركة المتهم الأول مقابل مبالغ مالية اشتركوا فيها.
 

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