بعد أزمة جورج قرداحي.. إليسا توجه رسالة إلى السعوديين من موسم الرياض

الأحد، 14-11-2021
11:37 ص
تصدرت الفنانة اللبنانية إليسا "الترند" في مواقع
التواصل الاجتماعي بالسعودية
ولبنان خلال الأيام الماضية، أثناء مشاركتها في موسم الرياض
،
حيث وجهت رسالة
إلى السعوديين.
ووجهت إليسا رسالة
ببداية حفلها الغنائي، لافتة إلى أنها
دائما ما كانت تسمع عن "موسم الرياض
" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت
تتخيل كيف يكون، حتى وصلت إلى الرياض في حفلها لليلة، وأدركت أنها "لمست إبهارا
وتطورا وشيئا غير طبيعي"، معربة عن سعادتها بتواجدها في هذا الحفل.
وتوجهت بالشكر للهيئة العامة للترفيه في السعودية
ورئيسها
المستشار تركي آل الشيخ، ورئيس شركة "روتانا"، سالم الهندي.
ويأتي ذلك على الرغم من الأزمة الدبلوماسية الكبيرة بين
لبنان والمملكة على إثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للفنانة
اللبنانية وهي تغني، حيث ظهرت بفستان أسود لامع أثار إعجاب الجمهور.