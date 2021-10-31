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بعد هجوم إليسا.. فجر السعيد تتحدى فناني لبنان: أكلتوا على موائد الخليج

الكاتبة-الكويتية-فجر-السعيد
فجر السعيد
Native
الأحد، 31-10-2021 09:48 ص

علقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، على تصريحات الفنانة اللبنانية إليسا التي هاجمت فيها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المسيئة للمملكة والإمارات.
وقالت فجر السعيد في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، إنها تتحدى كل فناني لبنان الذين كلوا وشربوا في موائد الخليج وكونوا ثرواتهم من فلوس الخليج، وبعضهم متواجد في الرياض حالياً لإحياء حفلات أن يكونوا بجرأة إليسا ويصرحوا تصريح واحد ضد قرداحي أو حزب الله”.
وكانت إليسا شنت هجوما عل قرداحي، قائلة:”جورج قرداحي برقبتك مسؤولية بلد بكاملو من ورا تصريحات ما بتمثل سياسة لبنان ولا خطو ولا انتماءو. بتحب الأسد والحوثيين؟ روح لعندن وتروك لبنان بحالو إنت وحكومتك ومحورك كلو”.
 

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