بعدما أنكر وتحدى.. تسريب صورة عقد زواج فنان وفنانة شهيرة

السبت، 10-04-2021
09:44 ص
المصريون
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، الأيام الماضية بعد خروج
الفنان العراقي علي يوسف
، للرد على إعلان الفنانة
الكويتية هند البلوشي زواج
هما
رغم كونه متزوج ولديه عائلة، والذي أنكر ونفى هذه الأنباء بل وطلقها بالثلاثة في
مقطع فيديو "لايف".
وتداول رواد السوشيال ميديا صوراً من عقد الزواج
بين علي
يوسف وهند البلوشي
، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين جمهورهما.
كما تعاطف الكثير من المتابعين مع “البلوشي”، بينما رأى آخرون
أن “البلوشي” يجب عليها الحصول على كامل حقوقها من “يوسف الذي أنكر زواج
هما.
وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي:”إن لم تكن رجلاً وتتحمل نتيجة
قراراتك على الأقل برّ بالعهد الإلهي العظيم، حقها تدافع عن نفسها ما دام هو أنكر إنو
تزوجها، الله يا هند خلاص درينا إن كنتو متزوجين كل الأمة العربية درت”.