بشرى سارة للمصريين العاملين في السعودية

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الأربعاء، 23-10-2024 02:01 م


عقد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، لقاء افتراضياً مع عدد من رموز الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، ضمن سلسلة اللقاءات الافتراضية التي يعقدها مع الجاليات المصرية بالخارج، في إطار حرص وزارة الخارجية على التواصل الدوري مع الجاليات المصرية المختلفة ورعاية المصريين بالخارج.

 

أكد عبد العاطي على حرص وزارة الخارجية والهجرة على إيلاء المواطنين المصريين في الخارج الرعاية الكاملة اللازمة من خلال تقديم كافة الخدمات القنصلية وأوجه الدعم للجاليات المصرية في مختلف دول العالم وربطهم بوطنهم الأم.

 

كما أشار إلى الأهمية التي توليها الوزارة لتقديم خدمات قنصلية سريعة وميسرة للمصريين وتذليل أية عقبات قد تعترضهم منوها إلى الجهود المبذولة لتطوير منظومة العمل القنصلي لتقليص المدة الزمنية لإنجاز تلك المعاملات وتيسيرها على المصريين بالخارج.

 

وأشاد السيد وزير الخارجية بالجالية المصرية في السعودية ودورها في تعزيز الروابط الأخوية مع المملكة العربية السعودية، بما يسهم في توطيد تلك العلاقات في مجملها على كافة المستويات بين الشعبين المصري والسعودي الشقيقين، فضلاً عن الدور الذي يضطلع به أبناء الجالية المصرية على المستوى المجتمعي داخل سوق العمل السعودي.

 

واستعرض الوزير عبد العاطي جهود وزارة الخارجية لتلبية متطلبات المصريين بالخارج بما في ذلك المواطنين في السعودية، من خلال إطلاق الدولة لعدد من الخدمات والمبادرات المقدمة لخدمة المصريين في الخارج مثل مبادرة سيارات المصريين بالخارج ومبادرة تسوية الموقف التجنيدي.

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