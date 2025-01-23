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بدون تأشيرة.. دول يمكنك السفر إليها بجواز السفر المصري فقط

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الخميس، 23-01-2025 10:39 ص

 

يبحث المصريون عن وجهات جديدة لقضاء عطلتهم في أماكن وبلاد مختلفة، ولا يعلم الكثيرون أنه متاح لهم دخول عدد كبير من الدول المختلفة بسبب جنسيتهم المصرية، وذلك بدون الحصول على تأشيرة دخول لتلك البلاد، فإن دخول تلك الدول يشترط أن تكون تحمل جواز سفر مصري فقط.

دول يسمح للمصريين دخولها بدون تأشيرة

المملكة الأردنية الهاشمية يسمح الباسبور المصري أن تمكث في تلك الدولة لمدة 30 يوم.

يسمح جواز السفر المصري دخول دولة الإكوادور لمدة 3 أشهر.

يسمح جواز السفر المصري الحصول على التأشيرة عند دخول دولة لبنان.

يسمح جواز السفر المصري دخول اليمن لمدة 3 أشهر بدون تأشيرة.

يسمح جواز السفر المصري دخول السودان لمدة 3 أشهر بدون تأشيرة.

يسمح جواز السفر المصري دخول كينيا لمدة 3 أشهر بدون تأشيرة.

يسمح جواز السفر المصري دخول غينيا بيساو لمدة 3 أشهر بدون تأشيرة.

يسمح جواز السفر المصري دخول تنزانيا والحصول على تأشيرة من المطار.

يسمح جواز السفر المصري دخول غانا بيساو لمدة 3 أشهر بدون تأشيرة.

يسمح جواز السفر المصري دخول موريشيوس بيساو لمدة 3 أشهر بدون تأشيرة.

يسمح جواز السفر المصري دخول أوغندا والحصول على تأشيرة من المطار.

يسمح جواز السفر المصري دخول جزيرة مدغشقر لمدة 3 أشهر بدون تأشيرة.

يسمح جواز السفر المصري دخول زامبيا والحصول على تأشيرة من المطار.

يسمح جواز السفر المصري دخول زيمبابوى لمدة 3 أشهر بدون تأشيرة.

يسمح جواز السفر المصري دخول سيشل لمدة 3 أشهر بدون تأشيرة.

يسمح جواز السفر المصري دخول موريتانيا والحصول على تأشيرة من المطار.

يسمح جواز السفر المصري دخول لاوس لمدة 3 أشهر بدون تأشيرة.

يسمح جواز السفر المصري دخول ماكاو لمدة 3 أشهر بدون تأشيرة.

يسمح جواز السفر المصري دخول كوريا الجنوبية لمدة شهر واحد فقط بدون تأشيرة.

يسمح جواز السفر المصري دخول جزر المالديف لمدة شهر واحد فقط بدون تأشيرة.

يسمح جواز السفر المصري دخول إندونسيا لمدة شهر واحد فقط بدون تأشيرة.

يسمح جواز السفر المصري دخول إيران بدون تأشيرة.

يسمح جواز السفر المصري دخول بالاو لمدة شهرين بدون تأشيرة.

يسمح جواز السفر المصري دخول توفالو لمدة شهرين بدون تأشيرة.

يسمح جواز السفر المصري دخول طاجكستان لمدة شهر ونصف بدون تأشيرة.

يسمح جواز السفر المصري دخول بورتريكو لمدة شهر بدون تأشيرة.

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