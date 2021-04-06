الثلاثاء 06 أبريل 2021
توقيت مصر 21:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بدور البراهيم تصدم الجميع بملابس جريئة بعد خلع الحجاب (فيديو)

الطائرات المصرية والسودانية تجري مناورة فوق النيل (فيديو)

بث مباشر.. ليفربول وريال مدريد في مواجهة نارية بدوري أبطال أوروبا

صدمة.. يكتشف أن عروسته هي شقيقته بسبب «وحمة في جسدها» في «ليلة الدُخلة»

النائب العام الأردني يتخذ قرارًا مفاجئًا تجاه الأمير حمزة بن الحسين

تصريحات صادمة لـ«كلوب» عن «صلاح» و«راموس» قبل المواجهة النارية

فيديو/ وجدي غنيم يثير السخرية بفتوى عن شعر مومياء الملكة «تي»

شاهد: خالد منتصر رافع سيفه في حراسة "البظر"

السعودية تعلن تعليق الإفطار والسحور والاعتكاف في المساجد

صاحب مطعم يعرض على "اللص" وظيفة بدلاً من تسليمه للشرطة

ADS
 

بدور البراهيم تصدم الجميع بملابس جريئة بعد خلع الحجاب (فيديو)

Capture
بدور البراهيم
 
الثلاثاء، 06-04-2021 09:44 م المصريون

أحدثت الفاشينيستا السعودية الشهيرة بدور البراهيم، صدمة لدى متابعيها على حسابها في “سناب شات”، بعد ظهورها في مقطع فيديو بملابس جريئة، وتسريحة جديدة لشعرها بعد قصه على ما يبدو، على عكس ما كانت تظهر بهِ مؤخرًا بعد تخليها عن الحجاب.
وظهرت “البراهيم” في الفيديو بملابس جريئة وذات ألوان غريبة، ووقفت أمام الكاميرا داخل منزلها للرد على الاتهامات التي وجهت لها مؤخرًا.
وكانت بدور البراهيم ترتدي “بنطلون جينز” وبلوزة متحررة وبألوان مختلفة عن الذي كانت تظهر به دومًا، وذكرت أنها كانت مكتئبة نفسيًا.
وشن النشطاء هجومًا عليها بسبب ما اصبحت عليه من إثارة الجدل واستعراض جسدها وملابسها الجريئة، فيما بادر البعض بالدعاء لها بالهداية.
شاهد الفيديو من هنا:
 

إقرأ ايضا

مناورات

الطائرات المصرية والسودانية تجري مناورة فوق النيل (فيديو)

900x450_uploads,2020,12,27,11f0eb714b

صدمة.. يكتشف أن عروسته هي شقيقته بسبب «وحمة في جسدها» في «ليلة الدُخلة»

Capture

فيديو/ وجدي غنيم يثير السخرية بفتوى عن شعر مومياء الملكة «تي»

أخبار متعلقة

2107-645x505-1

العنود يوسف تفاجئ الجميع بالكشف عن جنسيتها وسر ارتداء النقاب

7

شاهد.. داعشيات محتجزات بعد التخلي عن الملابس المحتشمة

1560-645x505-1

فتاة سعودية تعرض نفسها لزواج المسيار وتشرح مواصفاتها (فيديو)

images

بدور البراهيم:« لو استعرضت جسمي أقسم بالله سأهز الكرة الأرضية»

images-7-4-645x395

وعد العساف تعلن ارتداء الحجاب بشكل مفاجئ وتكشف السبب

باسل-المطيري-يثير-الجدل-بعد-طلبه-الزواج-من-هند-القحطاني-فيديو

الموت يفجع السعودية الشهيرة هند القحطاني