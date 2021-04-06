العنود يوسف تفاجئ الجميع بالكشف عن جنسيتها وسر ارتداء النقاب

الثلاثاء، 06-04-2021
11:11 ص
المصريون
فاجأت
خبيرة التجميل ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، العنود اليوسف، متابعيها بالكشف عن
جنسيتها
وسبب ارتدائها النقاب
وذلك أثناء إجابتها على سؤال من أحد متابعيها على مواقع
التواصل الاجتماعي.
وعرضت
العنود اليوسف جوازين سفر أحدهما سعودي وعلقت كاتبة: “زوجي سعودي وأنا تونسية.. وعشان
جمالي البس نقاب
عشان زوجي يغار علي”.
وكانت
العنود اليوسف قد صدمت متابعيها، بنشرها مقطع فيديو أثار الجدل اشتكت فيه من تعامل
زوجها معها وتجاهله لها، حيث أعلنت أنها ستغلق الحساب بشكل مؤقت بسبب مرورها بأزمة
نفسية.