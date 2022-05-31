بخط يدها.. شاهد رسالة قاتلة أطفالها بالدقهلية التي تركتها لزوجها

الثلاثاء، 31-05-2022
09:18 ص
تمكن ضباط مباحث الدقهلية
بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام من كشف غموض إقدام سيدة على قتل أبنائها
وإقدامها على الانتحار بقرية ميت تمامة مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية
.
وتركت الأم ورقة مدونة بخط يدها
تعترف فيها بارتكابها للواقعة محتواها: "أنا وديت ولادك للجنة يا محمد وإنت
كمان هتروح الجنة معاهم لأنك مقصرتش معايا في أي حاجة أنا بتعذب بقالى فترة مش
قادرة أعيش أنا بتعذب، إنت مقصرتش فى حقنا بس أنا خفت عليهم وأحمد بالذات معرفتش
أخليه يفهم الحياة اتجوز وخلف عيال تانية".
وكانت مديرية أمن الدقهلية
تلقت
إخطارا من مباحث مركز شرطة منية النصر بقيام سيدة بإلقاء نفسها أمام جرار زراعي
مما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة، ونقلها لمستشفى منية النصر ولسوء حالتها وتم
تحويلها لمستشفى المنصورة الدولي.
انتقل ضباط وحدة مباحث مركز
شرطة النصر وبالفحص تبين أن المصابة تدعى "حنان م. ا"،33عامًا، خريجة
كلية تربية، متزوجة من "محمد .أ.م"، 33 عامًا، يعمل بالمملكة العربية
السعودية.
وكلف مدير المباحث الجنائية
بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية
تنسيقًا مع ضباط فرع
الأمن العام ومباحث مركز شرطة منية النصر لكشف تفاصيل الحادث.
وعثر أهالي قرية ميت تمامة أمس
الإثنين على جثث الأطفال مذبوحين داخل شقة فى منزل عائلة الأب "محمد .أ" الذي تبين أنه
مقيم بالسعودية للعمل هناك، وسافر منذ 6 أشهر، ثم العثور على الام فى حالة صحية حرجة، حيث تم العثور عليها مصابة قرب ترعة
بالقرية تبعد عن المنزل حوالي 400 متر.