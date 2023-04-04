بالفيديو.. النيابة العامة تكشف سبب إقدام رجل على قتل 7 من أسرته في الإسكندرية





نشرت النيابة العامة مقتطفات من المرافعة في القضية رقم ٥٩٧٣ لسنة ٢٠٢٣ جنايات الرمل ثان والمحال فيها متهم بقتل سبعة من أسرته بالإسكندرية

حيث القي المستشار خالد عبد القوي رئيس النيابة بنيابة المنتزه الكلية تحت إشراف إدارة البيان والمرافعة بالمكتب الفني للنائب العام المرافعة وكشف اسرار الجريمة

وقد أحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة بتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠٢٣ ونظرتها المحكمة في أولى جلساتها بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٣م وقررت بجلسة مرافعة النيابة العامة يوم ٢/ ٤ /٢٠٢٣م إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي بشأن توقيع عقوبة الإعدام قِبل المتهم، وحددت جلسة يوم السبت الموافق ٦/ ٥/ ٢٠٢٣ للنطق بالحكم.

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