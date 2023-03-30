أب يُسلم ابنته لدجال لفض بكارتها لفتح مقبرة أثرية.. نهاية صادمة





كشفت التحقيقات في واقعة هتك دجال لعرض قاصر بموافقة والدها قربانا للجن في الجيزة عن مفاجأة حيث تبين أن والد الفتاة المتهم فارق الحياة داخل الحجز لمعاناته من أمراض الشيخوخة.

واشارت التحقيقات إلى أن المتهم كان يبلغ من العمر 62 عاما وكان يعاني من عدة أمراض مزمنة، وأثناء تواجده داخل حجز قسم شرطة الجيزة شعر بحالة إعياء فتم إبلاغ النيابة العامة لنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة وتبين عدم وجود شبهة جنائية وأن الأمراض المزمنة سبب وفاته.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الجيزة مفاده تلقيه بلاغا من سيدة تدعى ز.ع.ا ربة منزل، تتهم زوجها بالاستعانة بدجال لاستخراج آثار من أسفل المنزل، واغتصاب ابنتها ف.أ.م، ١٦ سنة، بدعوى تحضير الجن.

وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة، حيث تبين أن الأهالى أوهموا والد الطفلة بوجود آثار أسفل المنزل وطلبوا منه الاستعانة بأحد الدجالين لمساعدته على استخراج الآثار.

وحينما حضر الدجال طلب من والد الطفلة إحضارها لتحضير الجن عليها، ومن ثم أخبره الدجال أن الجن يأمره بمعاشرة ابنته الطفلة وإقامة علاقة جنسية معها مقابل فتح المقبرة الأثرية واستخراج ما بها من آثار وكانت المفاجأة بموافقة الأب الذي أحضر ابنته البالغة من العمر 16 عاما وقدمها للدجال سامحا له بانتهاك جسدها وهتك عرض طفلته أمامه.

تمكنت قوة أمنية من مباحث الجيزة من إلقاء القبض على كلا من الأب وتبين أنه يدعى أ.م، محامي، و الدجال ويدعى ع.أ، وبمواجتهما بأقوال الأم اعترفا بالواقعة بحجة أن الجريمة "أوامر الجن"، وتم تحرير محضر برقم ٣٦٩٠ جنح قسم الجيزة.

أمام النيابة العامة أدلت الطفلة المجني عليها بالتفاصيل الكاملة للجريمة حيث قالت أن والدها اقنعها بوجود آثار أسفل المنزل، وأن المتهم الثاني أقنعه بضرورة الاستعانة بابنته القاصر لمساعدته في تحضير الجن وفتح المقبرة الأثرية، مشيرا إلى أن الجن يطلب قربان "بكارة بنت صغيرة".

وأضافت: "فوجئت أن أبويا بياخدني من ايدي يوديني للراجل ده وسابني معاه وخرج لقيته فجأة جردني من ملابسي بعد ما خوفني بحكاية الجن مقدرتش اتكلم وانتهك جسدي وفض غشاء بكارةي وابويا كان واقف أمام الباب وعارف كل اللي بيحصل وساكت".

وفي نهاية التحقيقات قررت النيابة عرض الطفلة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان مدى تعرضها للاعتداء الجنسي من عدمه، كما قررت حبس الأب والدجال 4 أيام على ذمة التحقيقات.