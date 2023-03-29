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صادم/ يقتل زوجته أمام أطفاله بسبب خيانتها.. وشقيقها: تستحق القتل

2023_3_28_14_52_0_201
الضحية
Native
Teads
الأربعاء، 29-03-2023 12:55 م

 

قتل رجل زوجته في لبنان بـ 8 طلقات نارية أمام أبنائهما الثلاثة بعد أن كشف خيانتها.

وذكرت رواية جهات الأمن وفق ما نقلت صحف لبنانية، أن الزوج حسن أنهى حياة زوجته في الساعة الثانية من صباح السبت الماضي بـ 8 أعيرة نارية، قبل أن يفر مع أطفاله، فيما لم تتقدم أسرة الضحية بشكوى ضد حسن.

"حسونة وحسن أخوان وشرف واحد، حسن غسل عاره، وانتهى الأمر".. بهذه الكلمات بررت أقارب اللبنانية زينب زعيتر في مقطع انتشر على مواقع التواصل في لبنان بعد قتل ضحية في منطقة الشويفات الصحراوية على يد زوجها أمام أبنائه الثلاثة.

كانت زينب في منزلها عندما أنهى زوجها حسن موسى زعيتر حياتها.

أعلن شقيق المجني عليها أنه ما فعله حسن كان هو في طريقه لارتكابه بعد أن تلقى اتصالاً منه لكنه سبقه في ذلك، مؤكدًا أنه لا انتقام بينهما.

وتم نقل الجثة المشوهة نتيجة إصابات بالرصاص في الرأس والعينين إلى أقرب مستشفى، ثم دفنت في مقبرة "حي السلام" وسط محاولات للتستر على الجريمة، لكن الأمن اكتشف الواقعة والمتهم قيد التحقيقات.

 

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